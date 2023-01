Lautaro indica la strada da seguire. L’Inter si affida al Toro che ha in testa una missione

"In questa affannata ricerca nerazzurra di una rotta senza Lukaku, per fortuna di Inzaghi esiste una strada sicura da seguire. È il piede bollente di Lautaro Martinez. Ieri il piede sinistro è stato chirurgico: l’argentino lo ha aperto come un compasso, con geometria e tempismo, per segnare l’1-0 flash. Così la squadra ha messo immediatamente in chiaro le cose con il Verona, senza bisogno di spiegazioni aggiuntive. Così l’Inter trascinata dal Toro può ora concentrare il pensiero solo e soltanto su Milan e Supercoppa senza noie aggiuntive: visto l’andazzo in campionato, diventa vitale per i nerazzurri poter alzare il trofeo al caldo arabo, proprio in faccia ai cugini. Servirebbe per alimentare l’utopia di una rincorsa a Spalletti, ma più realisticamente per rasserenare la seconda metà di stagione", riporta La Gazzetta dello Sport.