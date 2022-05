Dybala, all’Inter tutti convinti: “Marotta sicuro di averlo in mano perché ha saputo che…”

All'Inter nessuno ha dubbi sulla bontà dell'operazione Dybala e Beppe Marotta il prima possibile proverà a entrare nel vivo della trattativa

All'Inter nessuno ha il minimo dubbio sulla bontà dell'operazione Dybala e Beppe Marotta, grande estimatore dell'attaccante argentino, che a fine stagione dirà addio alla Juventus, il prima possibile proverà a entrare nel vivo della trattativa per portare la Joya in nerazzurro. Anche perché, come scrive Tuttosport, l'ad interista ha saputo che Dybala non ha fretta di accasarsi e aspetta un progetto vincente in Italia:

"L’Inter sente di avere in mano Dybala perché l’argentino - che non ha fretta di accasarsi (e il fattore tempo è determinante per Marotta) - vuole una squadra dove possa sentirsi nuovamente centro di gravità del progetto possibilmente in Italia, campionato di cui conosce ogni minimo segreto. A fine stagione si entrerà nel vivo dei discorsi legati alle cifre dell’accordo (che dovrebbe essere di 4 anni a 6 milioni più bonus a stagione), anche perché l’Inter deve creare i presupposti per rendere economicamente sostenibile l’affare. Però il fatto che tutti in società siano convinti della bontà dell’operazione, aiuta a pensare che presto le parti possano convolare a nozze".