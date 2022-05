Marotta: “Scudetto? Testa alla Coppa Italia prima, qualcosa vogliamo raccogliere e…”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'AD dell'Inter Beppe Marotta ha parlato così della finale di Coppa Italia contro la Juventus

"E' normale, in questa settimana ci giochiamo dei traguardi importanti, che rappresentano soprattutto una stagione votata al sacrificio di tutto l'ambiente. Qualcosa vogliamo raccogliere, è altrettanto importante sapere che mercoledì c'è il primo traguardo da raggiungere, e quindi siamo concentrati su questo. Da giovedì poi vedremo il da farsi. Zero distrazioni, è bello avere questo tipo di pressioni per chi fa sport, avere in contemporanea più obiettivi".