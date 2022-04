GdS – Dybala-Lukaku, l’Inter può arrivarci ma attraverso due cessioni ‘congrue’

La società nerazzurra, secondo la rosea, starebbe pensando alla coppia di attaccanti per la prossima stagione

La Gazzetta dello Sport quest'oggi ha parlato del possibile approdo all'Inter della coppia Dybala-Lukaku . La rosea spiega che si tratta di un'operazione difficile che si potrebbe definire solo con un grosso risparmio sugli stipendi. E anche attraverso cessioni importanti non solo tra i giocatori già in prestito come ad esempio Sensi e Pinamonti.

"Il sacrificio di uno o due big porterebbe anche al taglio di un ingaggio pesante. Dopo il rinnovo, Lautaro prenderà 7,5 milioni netti, mentre De Vrij "appena" 4,2. Sono loro i due candidati alla cessione (anche perché meno difficili di altri da sostituire), ma soltanto in presenza di offerte congrue: non meno di 80 milioni per il Toro e di 20 per l'olandese", si legge sul giornale sportivo.