Gds – Inter, la cifra prevista per le cessioni. Lukaku-Dybala? Si può fare così

Redazione1908

Anche nel prossimo mercato estivo, l'Inter dovrà far tornare i conti per quanto riguarda il saldo entrate-uscite. I nerazzurri, complice l'impossibilità da parte di Suning di immettere denaro nel club, dovranno fare di necessità virtù, agendo in maniera certosina soprattutto sul fronte cessioni.

Ma questo non impedisce i grandi sogni. Tanto è vero che oggi la Gazzetta dello Sport parla di un possibile, incredibile doppio colpo Dybala-Lukaku.

"Se Lukaku andrà davvero alla rottura con i Blues, la società nerazzurra sarebbe davvero pronta al tentativo. Il tutto a determinate condizioni economiche, ovvero in prestito, ovviamente oneroso. La stessa ipotesi (ben viva) del colpo Dybala, parametro zero da Torino, risponde alla stessa esigenza vitale: d’estate l’Inter dovrà far cassa per un totale ancora da decidere, ma non distante dalle tre cifre, e sarebbe salvifico sostituire chi partirà con campioni fatti e finiti senza spendere troppo per il cartellino", scrive la Rosea.

Dybala a zero, Lukaku in prestito oneroso: questo il sogno nerazzurro. Ovviamente da finanziare con le cessioni e gli addii agli stipendi più alti, come quelli di Sanchez e Vidal.