Cessioni Inter, Eriksen è solo il primo: “Occhio all’addio di un altro nome importante”

Quello di gennaio si preannuncia un mercato molto attivo, soprattutto sul fronte uscite, per l‘Inter. Perché, di fatto, prima della partita contro il Torino l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ha messo in vendita un pezzo da novanta come Christian Eriksen, per il quale si attendono offerte concrete. Ma non solo. Il danese, infatti, potrebbe essere solo il primo di altri nomi importanti pronti a dire addio ai nerazzurri. Fra questi, secondo quanto scrive calciomercato.com, c’è anche Nainggolan:

“Proprio la partenza del danese può essere la strada giusta per un altro colpo in mediana già a gennaio: alle condizioni giuste, ovvero un’offerta importante o uno scambio di livello, Eriksen può andare via e aprire il terreno ad un nuovo centrocampista per Antonio Conte. Con caratteristiche decisamente più vicine alla sua idea di gioco (…). A gennaio a centrocampo sarà ancora, fortemente mercato: occhio anche a Nainggolan…“.

(Fonte: calciomercato.com)