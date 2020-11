Inter-Eriksen, è finita? Marotta: “Mai trattenere chi vuole andare via. Cercheremo giuste combinazioni”

Torna in campo l’Inter di Antonio Conte. Prima del calcio d’inizio del match con il Torino, Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ha parlato ai microfoni di DAZN: “Dobbiamo convivere con questa pandemia che porta spesso nuovi calciatori positivi ed è una situazione che vale per tutti i club. Certe programmazioni devono essere limitate nell’arco del tempo. Inizia un ciclo molto particolare per noi. Ci saranno circa 10 partite in 33 giorni e i giocatori a disposizione devono rispondere alle richieste dell’allenatore.

Bastoni? Quando un nostro giocatore indossa la maglia della rispettiva nazionale è sempre motivo di orgoglio. Se poi si torna con belle prestazioni e gol è uno stimolo ulteriore per le partite che si affrontano. Nel caso specifico è una bella pagina che corona il momento di un grande talento ed è giusto considerare il rapporto economico, soprattutto nell’ottica della stima del club per il giocatore”. . Eriksen? Ieri Conte ha risposto in modo molto esaustivo. Aggiungo chiaramente che non dobbiamo trattenere un calciatore nel momento in cui chiede di essere trasferito. Dovremo fare delle giuste valutazioni. Ora è a disposizione e Conte lo sta utilizzando nel rispetto del calciatore e del club. Non sono arrivate richieste, ma al momento opportuno cercheremo di trovare le giuste combinazioni”.