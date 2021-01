Ci saranno alcuni movimenti nel reparto offensivo dell’Inter. Non ha funzionato l’avventura alla Spal di Esposito e il giovane farà ritorno all’Inter che poi deciderà a chi girarlo. Partirà, invece, molto probabilmente Pinamonti. Per l’ex Genoa è arrivata la proposta del Benevento: prestito con diritto di riscatto. C’è stato anche un sondaggio dell’Eintracht, ma il giocatore non è convinto.

(Sky Sport)