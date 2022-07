UFFICIALE – Inter, Esposito all’Anderlecht in prestito con diritto di riscatto

"L'RSC Anderlecht è orgoglioso di presentare un nuovo attaccante: l'italiano Sebastiano Esposito (20) si unisce in prestito stagionale dall'Inter, con opzione di riscatto. Sebastiano ha trascorso la sua giovinezza giocando al Napoli e al Brescia, prima di approdare nell'U17 dell'Inter nel 2014. Il giovane attaccante ha esordito in prima squadra in Europa League nel marzo 2019, all'età di 16 anni, guadagnandosi il titolo di il giocatore più giovane ad aver mai preso parte a una competizione europea per l'Inter. Nella stagione successiva esordisce anche in Champions League e in Serie A, segnando all'esordio. Sebastiano ha giocato 15 partite con la prima squadra dell'Inter e ha trascorso la stagione 20/21 in prestito a SPAL e Venezia. La scorsa stagione ha giocato per la squadra svizzera del Basilea, dove ha segnato 7 gol e 9 assist".