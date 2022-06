Esposito: “Anderlecht? Sono pronto, obiettivo tornare all’Inter. Lukaku molto carico”

All'uscita dalla struttura del CONI, Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell'Inter, ha commentato il suo trasferimento in Belgio

All'uscita dalla struttura del CONI, dove si è recato per l'idoneità sportiva prima di completare il suo passaggio all'Anderlecht, Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell'Inter, ha commentato il suo prossimo trasferimento in Belgio, con un retroscena sulla chiacchierata con Romelu Lukaku. Ecco le sue parole ai giornalisti presenti, incluso l'inviato di FCInter1908.it:

"Anderlecht? Mancano ancora alcune cose, vediamo. Sono sempre pronto a divertirmi, perché il calcio è questo. Lukaku? Sapevo che era qui, ma non pensavo che lo avrei incontrato. Abbiamo parlato un po', niente di che. E' stato molto carino. Dopo la prima esperienza all'estero mi sento più maturo. L'età è ancora dalla mia parte, ma io non voglio aspettare e voglio andare a giocare. Vorrei farlo in Italia, ma faccio delle valutazioni e sono un ragazzo coraggioso. L'obiettivo è comunque quello di tornare all'Inter".