È Junior Firpo il giocatore sul quale il Barcellona punta per abbassare il cash da versare nelle casse dell’Inter per Lautaro Martinez. Ma fonti vicine al giocatore affermano che in questo periodo Firpo “è focalizzato sul finale di stagione“. Il giocatore è convinto che “avrà delle opportunità” in questa ultima parte di stagione in virtù di un calendario fitto di impegni. Firpo pensa solo a “finire bene” il suo primo anno al Barça e in seguito si vedrà.

(Goal.com)