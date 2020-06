Mundo Deportivo – Junior Firpo a 41 milioni? L’Inter non ci sta: ok di Marotta, ma l’ad lo valuta…

In Spagna sono convinti: il Barcellona proverà fino alla fine ad arrivare a Lautaro Martinez. L’Inter si dice tranquilla e si nasconde dietro alla clausola rescissoria di 111 milioni di euro. Il club catalano non sembra disposto a pagare l’intera somma, ma vorrebbe inserire almeno una contropartita. L’ultima offerta dei blaugrana per Lautaro è di 70 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo, valutato 41 milioni.

Proprio su questa ipervalutazione c’è un dibattito aperto tra Inter e Barça. Se in casa blaugrana valutano il giocatore 41 milioni, in casa nerazzurra l’ad Marotta lo valuta la metà, 20 milioni. Junior Firpo è un esterno che piace a Conte e anche la dirigenza interista ha dato il benestare al Barça per inserirlo nell’affare, ma non alle cifre che vorrebbe il Barcellona.