Foggia (DS Benevento): “Eder? Mai trattato. Pinamonti cercato da tanti club, noi…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia ha commentato così il mercato invernale, concluso poco più di una settimana fa:

“È stato un mercato diverso per tutti i club. Sapevamo di dover fare qualcosa e abbiamo preso Depaoli che ha già tanti campionati alle spalle, davanti eravamo su tanti profili tra cui anche Gaich. Pinamonti era stato cercato da tanti club, Inglese è rimasto a Parma e Cutrone è andato all’estero. Il mercato non può focalizzarsi solo su un obiettivo. Eder? Abbiamo vinto insieme un campionato alla Samp, lo conosco molto bene. Ma non c’è stato nulla”.

Foggia sullo Scudetto: