Pinamonti: “Voglia di riscatto dopo la Juve. Da Lukaku tanti consigli, da lui posso solo imparare”

L’Inter scende questa sera di nuovo in campo in casa della Fiorentina per vincere e cercare di mettere pressione al Milan che affronterà il Crotone. Prima della sfida ha parlato uno dei protagonisti dei nerazzurri, ai microfoni di Sky Sport, Andrea Pinamonti:

“Partita molto importante, veniamo da una sconfitta con la Juve e abbiamo voglia di riscatto. Da Lukaku si può prendere di tutto, da lui posso solo imparare, mi dà tanti consigli. Lui come gli altri attaccanti sono grandi giocatori e posso solo imparare da loro”.