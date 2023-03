Romano: “Futuro Lukaku? Inter dovrà ritrattare, le condizioni col Chelsea…”

“Lukaku? Bisognerà capire prima chi sarà l’allenatore dell’Inter l’anno prossimo, non è certo sia Inzaghi, anzi, la situazione è aperta. L’Inter protegge Inzaghi come giusto che sia, la stagione è in corso, ma bisognerà capire chi ci sarà in panchina, che modulo verrà usato… Lukaku vuole restare all’Inter ed è vero, la fortuna è di trattare col Chelsea a condizioni ancora più vantaggiose ora per quanto fatto finora. Il giocatore vuole restare, non vuole tornare al Chelsea. Non mi meraviglierei se restasse, ma non è ancora una cosa concreta. L’intenzione del giocatore è chiara, vediamo che Inter sarà quando le parti parleranno”, le sue parole al canale di SOS Fanta.