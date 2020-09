Il Giornale – Skriniar o Brozovic via? La posizione dell’Inter. “Per l’assalto a Kanté…”

“Il diktat di Suning per il mercato estivo non è cambiato: prima di comprare bisogna vendere”. Apre così l’articolo de il Giornale in merito alla situazione in casa Inter, con 12 giocatori in uscita: da Godin a Candreva, passando per Asamoah, Vecino, Joao Mario, Nainggolan, Dalbert e Perisic senza dimenticare Esposito e due big come Skriniar e Brozovic dai quali è possibile fare cassa per poi operare sul mercato.

SKRINIAR – Il primo nome ‘big’ in uscita è quello di Milan Skriniar: secondo il Giornale, l’Inter lo valuta 60 milioni di euro ma potrebbe anche accontentarsi di un’offerta alla Icardi, di 50 milioni di euro più bonus. Il PSG è interessato ed è pronto ad offrire 6 milioni di stipendio all’ex Sampdoria, il doppio di quanto Milan guadagni al momento. L’intermediario Simonian è al lavoro per cercare di chiudere l’affare.

BROZOVIC – Discorso non troppo distante da quello di Marcelo Brozovic, che piace al Bayern Monaco qualora dovesse partire Thiago Alcantara, direzione Liverpool. Per il croato, l’Inter chiede 40 milioni cash mentre al giocatore, sondato anche da Arsenal e Atletico Madrid, potrebbero andare 5 mln annui di stipendio. “Cessioni necessarie per finanziare l’assalto a Kantè, valutato dal Chelsea 60-70 milioni e oggetto del desiderio di Conte, che a breve verrà accontentato con l’arrivo di Vidal”, chiosa il Giornale.