Intermediario Giroud: “Può venire in Italia. Se Lukaku andrà via dall’Inter…”

Vincenzo Morabito, intermediario nella trattativa per il trasferimento di Giroud, ha parlato così di un eventuale arrivo in Serie A

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Vincenzo Morabito, intermediario nella trattativa per il possibile trasferimento di Olivier Giroud, ha parlato così di un eventuale arrivo dell'attaccante francese, in scadenza di contratto con il Chelsea, in Serie A: