Intermediario Giroud: “Vicino alla Serie A a gennaio quando l’Inter…”

Le dichiarazioni dell'intermediario di Olivier Giroud sul possibile trasferimento in Italia dell'attaccante francese

Olivier Giroud in Serie A? Uno scenario ancora possibile. Vincenzo Morabito, partner italiano dell'agente del francese Michael Manuello, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com svelando un retroscena: "A gennaio c'è stata la possibilità di portare Giroud nel campionato italiano. Ne avevamo parlato sia con la Juventus che con la Roma quando si pensava a un addio di Edin Dzeko in direzione Inter. Ora il suo agente sta valutando diverse offerte: 3 arrivano da club inglesi, ma ci sono delle situazioni interessanti anche in Spagna e Germania".