Stampa Uk – Hakimi si aspetta rilancio PSG, ma Londra è più vicina. Con l’Inter…

Il marocchino sembra ormai destinato all'addio e secondo Caughtoffside il Chelsea ha le carte giuste per convincere il club nerazzurro

Eva A. Provenzano

La cessione di Hakimiè l'argomento che tiene banco in casa Inter. Ne parlano anche in Francia e in Inghilterra perché il calciatore è nel mirino di PSG e Chelsea. Il sito Caughtoffside parla del marocchino e spiega che lui preferirebbe il club parigino per una questione di famiglia. La sua famiglia vive vicino alla capitale e tifa per la squadra di Pochettino. Ma scrive il sito: "Il calciatore è consapevole che alla fine la sua prossima meta dipenderà da chi arriverà a pagare di più nell'asta per il suo cartellino. Per questo i tifosi del Chelsea possono stare tranquilli".

Si legge nello stesso articolo che fonti vicine al calciatore riferirebbero di un Hakimideluso per gli sforzi finora timidi fatti dal PSG per trovare un accordo con l'Inter. La società francese ha fatto per prima un'offerta ai nerazzurri ma è stata respinta perché non soddisfa la richiesta di 80 mln.

Leonardo "era in contatto diretto con l'agente dell'interista prima della presentazione dell'offerta e questo - spiegano in Inghilterra - ha dato al giocatore l'impressione che ci fosse una seria intenzione di concludere l'affare. Ma il Chelsea è ancora in corsa e sta trattando con la società interista con l'obiettivo di aggiudicarsi il calciatore. Questo ha fatto capire ad Hakimi che l'accordo con il club londinese sia solo una questione di tempo. È una lotta sul filo del rasoio ma il terzino spera in un rilancio del PSG con un'offerta migliore. Al momento - con il Chelsea pronto a mettere sul tavolo delle contropartite per arrivare alla cifra richiesta dall'Inter - la sensazione è che Hakimi sia più vicino a Londra che a Parigi".

(Fonte: caughtoffside.com)