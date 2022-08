In Spagna – Il Barcellona piomba su Hakimi: affare quasi impossibile, ma i blaugrana ci provano

Nonostante una situazione finanziaria non serena, il Barcellona continua a la sua campagna di rafforzamento, mettendo nel mirino nomi stellari

Nonostante una situazione finanziaria tutt'altro che serena, il Barcellona continua a la sua campagna di rafforzamento, mettendo nel mirino nomi stellari. Il prossimo potrebbe essere una vecchia conoscenza dell'Inter : Achraf Hakimi. Secondo quanto riportato in Spagna da El Chiringuito TV, infatti, i blaugrana starebbero pensando al marocchino per rinforzare la propria fascia destra.

Lo avrebbe confermato proprio una fonte del club spagnolo alla testata, specificando però che l'affare resta quasi impossibile. Non solo perché il Paris Saint-Germain ha acquistato il calciatore solo un anno fa dall'Inter per poco meno di 70 milioni di euro, ma anche perché al momento il Barça non potrebbe spingersi oltre il prestito con diritto di riscatto.