Inter, non solo Akanji e Acerbi per la difesa: “Spuntano anche questi due nomi”

La prima scelta Manuel Akanji, l’alternativa low cost Francesco Acerbi, ma non solo. L’Inter si guarda attorno per regalare a Simone Inzaghi il vice de Vrij in difesa e spuntano altri due nomi per la retroguardia. Ne parla oggi Calciomercato.com, che fa il punto sulla situazione: “Per Akanji del Borussia Dortmund non ci sono stati sviluppi imminenti dato che il club tedesco, nonostante la scadenza 2023 chiede sempre 20 milioni per cederlo e non ha aperto al rinnovo per agevolare un prestito con diritto di riscatto. Acerbi può liberarsi dalla Lazio data la rottura con l'ambiente, ma non sarà semplice far quadrare i conti a livello di ingaggio (2,3 milioni per i prossimi 3 anni è l'attuale accordo con Lotito).