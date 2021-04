Icardi, con la Juve discorsi ben avviati. L’Inter ci guadagnerebbe in due modi

Il quotidiano torinese La Stampa parla del possibile addio di Dybala alla Juventus e di contatti con Wanda Nara per Icardi

Eva A. Provenzano

A Torino sono convinti che Dybala possa lasciare la Juventus. In particolare, il quotidiano La Stampa ha parlato di un possibile scambio 'deluxe'. Con il Barcellona, per esempio. Si dice che i bianconeri abbiano preso contatti con il Barcellona e si ragionerebbe su giocatori in cambio come Dembele o Griezmann.

Juve su Icardi

Ma convincere il giocatore argentino ad accettare l'addio non è semplice. Era successo già nell'estate del 2019 quando si voleva spedire l'attaccante al Manchester United in cambio di Lukaku. La trattativa saltò per il no dell'argentino e Romelu sbarcò a Milano, dove vive e regna in questo momento. Anche perché l'Inter cercava un nuovo attaccante dopo la rottura con Icardi. L'ex capitano dell'Inter è finito al PSG ma pare non sia felice. Di fatto gioca poco, anche perché la sua stagione è stata caratterizzata dagli infortuni. Ma pare che lui e sua moglie non vedano l'ora di tornare in Serie A.

Due modi di 'guadagnarci'

Lo stesso giornale torinese evidenzia che ci sarebbe nell'agenda dei dirigenti juventini proprio un incontro con Wanda Nara. Di discorsi con la Juventus ben avviati. Potrebbe così nascere un incrocio di situazioni niente male. L'Inter ci guadagnerebbe in due modi. Se Dybala non rinnovasse ci sarebbe la possibilità di arrivare al calciatore bianconero. Se poi l'attaccante del PSG tornasse nel campionato italiano, una clausola nel suo contratto parla chiaro.

Ecco cosa scrive il giornale: "La situazione è delicata e si allarga anche ai rivali interisti. Il club degli ex Marotta e Conte ha “prenotato” Dybala come svincolato e dal Psg può sempre incassare i 15 milioni di bonus in caso di ritorno in Italia di Icardi. Lo scenario è in evoluzione e Pirlo vorrebbe tenersi stretto uno dei migliori talenti mentre la sua società ha altre idee".

(Fonte: La Stampa)