La Stampa: “Inter, prenotato Dybala per il 2022. E che intreccio con Icardi”

Marotta, secondo il quotidiano, ha prenotato la Joya a parametro zero: ma c'è un altro scenario che lo fa sorridere

E' tutto da scrivere il futuro di Paulo Dybala , che sembra ormai destinato a lasciare la Juventus. Il gol al Napoli non dovrebbe infatti cambiare la decisione del club bianconero, che punta in estate a cederlo per non perderlo a zero. Spiega gli scenari futuri La Stampa.

"L'argentino tra un anno si svincola e non tira aria di prolungamento dopo il duro braccio di ferro di questi mesi, ma allo stesso tempo il club deve trovare una soluzione per non perdere il suo numero 10 a parametro zero nell'estate 2022. Le grandi manovre bianconere sono già iniziate e puntano ad una cessione che possa produrre una ricca plusvalenza da almeno 50 milioni di euro, visto che il ds Paratici deve salvare i conti entro il 30 giugno con 100 milioni di incassi sul mercato (gli altri sacrificati sono Alex Sandro, Bernardeschi, Rabiot e Ramsey)".

"Dybala è un pezzo pregiato e può finire in uno scambio deluxe. La Juve ha preso contatti con il Barcellona, che proprio 4 anni fa venne travolto in Champions dalla doppietta della Joya (si ragiona su Dembele e Griezmann), ma soprattutto con il Psg per avere Mauro Icardi. In agenda è già stato fissato un incontro con la moglie-agente Wanda Nara e i discorsi tra società sembrano ben avviati. Il centravanti ex Inter vuole lasciare Parigi, dove non trova più spazio, ma il problema per la Juve è convincere Dybala. La situazione è delicata e si allarga anche ai rivali interisti. Il club degli ex Marotta e Conte ha "prenotato" Dybala come svincolato e dal Psg può sempre incassare i 15 milioni di bonus in caso di ritorno in Italia di Icardi", si legge.