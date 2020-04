SM – Icardi-Juve, svolta clamorosa: “Dietrofront da Torino”. Ecco il motivo della scelta

Un dietrofront per certi versi clamoroso, considerate tutte le voci di questi mesi. Ma, secondo quanto riportato dall’ultima edizione di Sport Mediaset, la Juventus avrebbe fatto almeno per il momento marcia indietro su Mauro Icardi. Il motivo sarebbe da ricercare nell’alto ingaggio dell’attaccante argentino (che nei prossimi anni con il Paris Saint-Germain, in caso di riscatto dall’Inter, potrebbe arrivare a guadagnare anche 10 milioni di euro a stagione). Fuori dai nuovi parametri bianconeri.

Alla luce di questo fatto, in casa juventina starebbero prepotentemente salendo le quotazioni di Arek Milik, attaccante polacco del Napoli in scadenza di contratto nel 2021. Resta da vedere se questa posizione della Juventus sarà confermata dalle prossime settimane. Icardi, infatti, è stato per molto tempo un pallino di Fabio Paratici, ds bianconero.

(Fonte: Sport Mediaset)