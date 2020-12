Icardi, Marotta non è caduto nella trappola: tempo fino a maggio per completare il capolavoro

Due gol in cinque partite (entrambi nella partita contro il Reims). Poi, di Mauro Icardi si sono completamente perse le tracce. Prima il Covid, poi l’infortunio al ginocchio: l’investimento fatto da Leonardo, dg del PSG, di 50 milioni di euro più 8 di bonus, ora incontra qualche perplessità in Francia. Dove non hanno certo risparmiato critiche all’attaccante dell’Inter, e dove si chiedono se davvero il suo futuro non possa essere lontano da Parigi.

A questo proposito, si sta riparlando in queste ore di un possibile prossimo passo della Juventus, da sempre interessata al calciatore. Ma qui si apre un altro capitolo:

“Senza dimenticare la clausola “anti-Italia” fatta inserire dall’Inter qualche mese fa: in caso di cessione in Italia entro il maggio 2021, il club che lo acquisterà dovrà sborsare 15 milioni in più. Rimane però in piedi la pista del prestito con obbligo di riscatto per Icardi. Al momento non c’è nessuna trattativa in piedi, ma l’argentino è stato in passato nelle idee della Juve. E chissà che non possa esserci anche in futuro…“, si legge su calciomercato.com.

(Fonte: calciomercato.com)