Icardi, ore calde. Ma c’è un’ombra buia: al PSG arrivato un sms dall’Inter. “Mauro ha detto…”

Sono giorni, se non ore, decisivi per il futuro di Mauro Icardi. Per acquistare il cartellino dell’attaccante argentino, infatti, il PSG potrebbe presto ritoccare l’ultima offerta presentata all’Inter, di 50 milioni di euro più 10 di bonus, non tutti facilmente raggiungibili. Da Parigi, infatti, sono intenzionati a chiedere uno sconto rispetto ai 70 milioni di euro pattuiti come cifra del riscatto. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l’intesa potrebbe essere trovata sui 60 milioni di euro. Difficile, invece, che all’interno dell’affare vengano inserite delle contropartite tecniche. E questo per due motivi.

Il primo è che l’Inter gradirebbe ricevere solo cash, per poi reinvestire la somma nei suoi obiettivi di mercato. Il secondo è che i profili proposti dal PSG non hanno fin qui convinto i nerazzurri. No a Draxler, ma nemmeno su Paredes c’è certezza. E, in ogni caso, da Viale della Liberazione avrebbero fatto sapere che, per procedere con questa tipologia di trattativa, serve il placet di Antonio Conte.

“PSG e Inter avranno un contatto tramite gli intermediari dell’affare a breve. Wanda Nara aspetta risposte e anche lo stesso argentino sarebbe pronto ad accettare il quadriennale a quasi 10 milioni all’anno“, scrive TMW, che poi aggiunge come sul giocatore ci sia sempre l’ombra vigile della Juventus:

“Dietro resta l’ombra della Juventus. Che una volta diventato ufficialmente del PSG, potrà andare all’assalto di Mauro Icardi senza doversi preoccupare di dover trattare con una rivale italiana. Ma offrendo cosa? Il Paris sta per chiudere Alex Telles del Porto come terzino e allora Alex Sandro non potrebbe essere una pedina di scambio. Per motivi diversi Miralem Pjanic e Mattia De Sciglio, oggi più vicini a Barcellona nell’affare Arthur. Chi, allora, potrebbe essere una contropartita per il PSG? Douglas Costa è il primo nome che farebbe Leonardo e sul quale non ci sarebbero veti all’addio“, conclude il portale.

