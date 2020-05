ESPN – Icardi, l’Inter accetta lo sconto: fumata bianca in arrivo col Psg. Cavani prende tempo

Il futuro di Mauro Icardi potrebbe presto decidersi. Dopo il prestito dall’Inter in questa stagione, il Psg starebbe per riscattare il giocatore. Secondo quanto riportato da Espn, infatti, il club parigino sarebbe molto vicino alla fumata bianca. Negli ultimi giorni, la moglie e agente Wanda Nara è stata impegnata a trovare un accordo col Psg, mettendo pressione all’Inter per abbassare il prezzo. Venendo incontro alle richieste del ds dei francesi Leonardo, l’Inter dovrebbe abbassare le richieste del riscatto inizialmente pattuito in 70 milioni. La cifra per l’acquisto dell’argentino dovrebbe essere tra i 55 e i 60 milioni di euro. In questa settimana ci saranno altri incontri, ma in casa Psg c’è grande ottimismo. Icardi dovrebbe firmare un contratto di 4 anni a 10 milioni di euro.

L’Inter guarda in casa Psg anche per quello che potrebbe essere il sostituto di Lautaro, ovvero Cavani. Il bomber uruguaiano è in scadenza di contratto coi francesi e non rinnoverà. L’Inter ha presentato la sua offerta di contratto al Matador, ma il giocatore si è preso del tempo per valutare la sua prossima destinazione.