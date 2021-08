GdS – Juve, niente Icardi per ora. C’è un piano per prenderlo nel 2022

L'ex attaccante dell'Inter era nel mirino bianconero ma il PSG non ha aperto al prestito. La situazione potrebbe cambiare a gennaio

"Nulla di fatto: nessun contatto particolare con il PSG e nessuna svolta. Ma nei piani della Juve che verrà Icardi c’è". La Gazzetta dello Sport spiega che la Juventus ha rinunciato per ora all'ex attaccante dell'Inter, ma non è una scelta definitiva. Nel senso che c'è un piano per prenderlo nel 2022.

A gennaio per esempio, quando la trattativa potrebbe essere più semplice. Il club parigino non ha mai aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto in questa estate ma nel mercato invernale potrebbe andare diversamente. Il calciatore nerazzurro ha un contratto che scade a giugno, nel 2024 e guadagna 10 mln, bonus compresi, a stagione. "La Juve ha pianificato un acquisto in avanti per il 2022 e Icardi è decisamente un candidato", assicura la rosea.