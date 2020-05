Icardi, ‘regalo’ d’addio. Plusvalenza mostruosa: la cifra precisa. C’è di più: “Altri 2mln…”

Il valore del giocatore non si discute e probabilmente sarebbe anche superiore ai 50 milioni di euro più 8 di bonus, la cifra finale dell’affare tra Inter e Paris Saint-Germain. Ma ai nerazzurri può certamente andare bene anche così. Oltre a risolvere un ‘problema’ non indifferente, visto tutto quanto accaduto nel 2019 e per il rischio concreto di ritrovarsi punto e a capo in caso di rientro alla base senza il riscatto da parte del PSG, infatti, Marotta mette a segno una plusvalenza impressionante, che fa sorridere il bilancio della società nerazzurra e che apre la strada a grandi colpi futuri:

“Dopo una lunga giornata di contatti tra Leonardo e Beppe Marotta, è stato trovato l’accordo sulla base di 50 milioni più 8 di bonus (…). Un problema in meno per Marotta che comunque assicurerà a bilancio un’importante plusvalenza, pesando ormai il cartellino di Icardi appena un milione e ottocentomila euro per le casse nerazzurre“, scrive Tuttosport.

Calcio e Finanza scende più nel dettaglio, e scrive:

“Il valore residuo del contratto di Icardi nei conti della società nerazzurra al 30 giugno 2020 sarà di 1.872.256 euro. Una cessione al PSG ad un valore di 50 milioni di euro si tradurrebbe pertanto in una plusvalenza di 48.127.774 milioni di euro, cui si aggiungerebbero gli 8 milioni di bonus. Nel caso il bonus si concretizzasse, la plusvalenza per l’Inter sarebbe pertanto pari a 56.127.774 milioni di euro. L’Inter beneficerà inoltre di un minore ammortamento sul contratto di Icardi per 1.872.256 milioni di euro. Complessivamente, dunque, il beneficio sul bilancio dell’Inter dalla cessione di Icardi al PSG sarebbe di 58 milioni di euro“.

(Fonte: Tuttosport – Calcio e Finanza)