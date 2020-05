SM – Icardi va al PSG: per l’Inter plusvalenza storica e c’è anche un maxi-premio

Anche SportMediaset dà conferma sulla chiusura della trattativa per il riscatto di Icardi. PSG e Inter hanno trovato l’accordo e manca in pratica l’ufficialità che certifica quanto accaduto in queste ore. Secondo quanto scrive il sito del tg sportivo di Italia1, per Maurito i nerazzurri incasseranno 50 mln + 8 di bonus facilmente raggiungibili ed eventuale maxi indennizzo in caso il PSG vincesse la Champions League. Il club interista ha a bilancio l’argentino a 1.8 mln e farà un’importante plusvalenza.

(Fonte: SM)