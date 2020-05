In Francia – Leonardo pronto a riscattare Icardi. E toglie una spina dal piede del Barça

La stampa estera non fa altro che parlare dell’Inter. In Spagna Lautaro Martinez è ormai diventato famosissimo. Ancora prima di approdare al Barcellona, come dicono tutti. In Francia però qualcuno aveva detto che Leonardo, il ds del PSG, si era messo in testa di acquistare l’ex Racing, a dispetto di Icardi che già gioca nel club parigino, in prestito. Invece ora sembra proprio lui la priorità del dirigente brasiliano: vuole riscattarlo. Ma non alla cifra concordata con l’Inter a settembre come opzione d’acquisto. Ci si era accordati per 70 mln. Ora Leo vuole abbassare il prezzo del cartellino di Maurito e lo scrivono quotidiani importanti come l’Equipe. Così su quella scia, diversi media francesi, ora parlano del riscatto dell’ex capitano nerazzurro e dicono che potrebbe essere trovato un accordo. “Leonardo potrebbe risparmiare diversi soldi tenendo Icardi e toglierebbe una spina dal piede del Barcellona”, si legge in Francia.

(Fonte: fr.besoccer.com)