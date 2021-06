Sky – Se il PSG busserà alla porta per Ronaldo, la Juve chiederà Icardi. Di clamoroso…

Il canale satellitare parla del club bianconero e del possibile addio del portoghese: si parla di United o del club parigino

Ronaldo decide in campo ma anche fuori visto il suo ingaggio. 30 mln netti a stagione a 36 anni, sono pochi i club che possono permetterselo. Il Real Madrid al momento non pianifica il suo ritorno. C'è l'opzione Manchester United o quella che lo porterebbe al PSG. Alla Juventus non dispiacerebbe inserire nella trattativa Icardi : viene da una stagione non brillantissima e diverse volte è stato accostato al club bianconero.

Si era parlato del suo approdo a Torino anche in uno scambio eventuale all'epoca dell'Inter, con Dybala che sarebbe a quel punto approdato a Milano. Se il club parigino dovesse bussare alla porta della Juve per CR7 - dicono a Skysport - i bianconeri saprebbero chi chiedere. Appunto Icardi. "Anche dal punto di vista tattico Allegri non ha tante richieste. Un centrocampista e un attaccante qualora andasse via il portoghese. Per il resto a meno di novità clamorose non dovrebbero esserci alla Juventus arrivi o cessioni clamorose", sottolineano.