GdS – Icardi e il PSG, cosa succede: “Tutta la verità e occhio alla Juve”

Le novità sul futuro dell'ex capitano nerazzurro, di nuovo accostato alla Juventus in vista della prossima stagione

“Molto presto sarà più chiaro il futuro di Icardi che non copre lo stesso ruolo di Mbappé, anzi potrebbe tranquillamente coesistere. Ma il Psg non ha mai dato la sensazione di volerci puntare in modo concreto e senza metterlo in discussione. E’ vero, lo scorso gennaio Pochettino - arrivato da poco - aveva immediatamente bloccato qualsiasi tentativo della Roma che si voleva cautelare in caso di partenza di Dzeko. Ma da gennaio sono trascorsi troppi mesi per non memorizzare che Parigi è diventata quasi una sopportazione per l’ex Inter. Lui non lascia riferimenti mediatici, come faceva in campo il miglior Maurito alle prese con i difensori più spietati. Prima dichiara che al Psg si trova benissimo, poi fa capire che - in assenza di fiducia - qualsiasi tipo di soluzione gli andrebbe bene. Qualsiasi proprio no, non esageriamo. La Juve sicuramente, sarebbe quell’inseguimento organizzato in passato da Fabio Paratici senza riuscire nell’impresa. E che ora andrebbe in porto poche settimane dopo l’addio del direttore sportivo alla Juve”, si legge.