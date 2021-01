Sky – Inter, idee chiare sul prossimo rinforzo. Eriksen? C’è un altro nome che potrebbe uscire

Tra campo e mercato, si è aperto il 2021 dell’Inter. Domani a San Siro arriva il Crotone di Stroppa, in cerca di punti salvezza. I nerazzurri, dopo aver chiuso il 2020 con sette vittorie consecutive, hanno fame e tutte le intenzioni di continuare a marciare a ritmi scudetto alle spalle del Milan.

A tenere banco, in casa nerazzurra, è però anche il mercato. Sarà una sessione volta soprattutto alle cessioni (non della società, come confermato dal presidente Steven Zhang) e alla riduzione dei costi. La partenza di Radja Nainggolan ha aperto le danze, ma potrebbe non essere finita, anzi. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, a parte Eriksen, certamente in uscita, un altro giocatore al passo d’addio potrebbe essere Vecino, pronto a partire nel caso arrivare un’offerta giusta.

Le cessioni serviranno anche a finanziare i colpi in entrata chiesti da Conte. In particolare, conclude Sky, in nerazzurro potrebbe arrivare un nuovo attaccante per fare fronte agli impegni di questa seconda parte di stagione e dare il cambio a Lautaro, Lukaku e Sanchez.

