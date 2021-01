VIDEO / Inter-Crotone 6-2: Lautaro a ruota libera, Lukaku travolge tutti. Quante critiche inutili per Hakimi

MILANO – Inizia nel migliore dei modi il nuovo anno per l’Inter. Contro il Crotone i nerazzurri tribolano all’inizio sul vantaggio firmato da Zanellato ma la rete degli ospiti accende la miccia di Lautaro Martinez, autentico mattatore della gara con tre gol e mezzo messi a segni nel 6 a 2 finale dei nerazzurri. Gara ben approcciata da parte dei ragazzi di Conte che pagano a caro prezzo due disattenzioni, la prima sul traversone di Messias (ben controllato dalla retroguardia nerazzurra) e la seconda con il calcio di rigore concesso da Vidal per intervento inappropriato in area di rigore.

Il pareggio accompagna i nerazzurri al riposo che – come nelle ultime partite – si scatena nella ripresa con Lautaro, Lukaku e Hakimi che mettono in cassaforte il risultato e portano i nerazzurri al primo posto in classifica in attesa della gara del Milan a Benevento.