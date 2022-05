Sky – Mkhitaryan, incontro con la Roma: ecco l’offerta giallorossa, calciatore combattuto

Nelle scorse ore, c'è stato un incontro tra gli agenti di Henrikh Mkhitaryan e la Roma: gli aggiornamenti da Sky Sport

Nelle scorse ore, c'è stato un incontro tra gli agenti di Henrikh Mkhitaryan e la Roma. Un vertice, come riferisce Sky Sport, in cui il club giallorosso ha esposto, senza ulteriori rilanci, la propria offerta al calciatore, vicino all'accordo con l'Inter per un trasferimento in nerazzurro a parametro zero a partire dalla prossima stagione.