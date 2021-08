Inter su Insigne, Sky: “Il Napoli pensa a questo giocatore come sostituto”

L'ultima idea di mercato del Napoli in caso di partenza di Insigne, accostato ai nerazzurri come colpo per l'attacco

Alessandro Cosattini

Lorenzo Insigne è tra le idee dell'Inter per rinforzare l'attacco. In scadenza di contratto con il Napoli al 30 giugno 2022, il capitano sta riflettendo sul suo futuro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in caso di addio di Insigne, tra le idee del Napoli c'è Jeremie Boga, esterno d'attacco del Sassuolo molto apprezzato dal direttore sportivo Giuntoli.