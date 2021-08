FCIN1908 / Insigne-Inter, confermata la possibilità. E il prezzo è alla portata

Nuovi aggiornamenti sull'idea Insigne per i nerazzurri: è un'idea di mercato e c'è il gradimento del giocatore

Il nome nuovo per l’attacco dell’Inter è quello di Lorenzo Insigne , come anticipato da Di Marzio per Sky Sport. Si tratta di un’ipotesi che la dirigenza nerazzurra sta valutando e lo stesso giocatore gradirebbe la pista Inter .

Secondo quanto appurato da FcInter1908.it, c’è il gradimento di Insigne per i nerazzurri ed è una possibilità per l’attacco. Il Napoli al momento non ha offerto alcun rinnovo al giocatore, in scadenza di contratto al 30 giugno 2022. Per questo Insigne può lasciare Napoli per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. L’Inter ci pensa, è tra i nomi valutati per rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi.