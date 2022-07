Inter, non solo Bremer e Milenkovic: “Ecco gli altri due nomi per la difesa”

I nomi di Gleison Bremer e Nikola Milenkovic in cima alla lista dell’Inter per rinforzare la difesa, ma non solo. Gazzetta ne svela altri due

Alessandro Cosattini

I nomi di Gleison Bremer e Nikola Milenkovic in cima alla lista dell’Inter per rinforzare la difesa, ma non solo. La società nerazzurra si guarda attorno per il reparto arretrato visto che l’indiziato numero uno a partire è Milan Skriniar. La Gazzetta dello Sport svela altri due nomi sul taccuino dei dirigenti in chiave mercato.

“Ma non ci sono solo Bremer e Milenkovic come nomi per la difesa. I due hanno il vantaggio di conoscere già la Serie A e di aver dimostrato di poter essere tra i migliori del campionato, ma l’Inter osserva anche situazioni all’estero. Occhi puntati su Caglar Soyuncu del Leicester, difensore turco di 26 anni che ha il contratto in scadenza con le Foxes tra un anno: può essere un’interessante occasione di mercato, così come Manuel Akanji – anche lui libero nel 2023 – del Borussia Dortmund. Non va inoltre dimenticato che i nerazzurri devono coprire pure il vuoto lasciato da Andrea Ranocchia, diventato un nuovo difensore del Monza: negli scorsi giorni si era parlato di David Luiz, ma lo stesso brasiliano ha smentito con una storia su Instagram. L’Inter ha seminato e ora deve aspettare, ma non resta a guardare”, si legge.