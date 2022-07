Pedullà: “Marotta e la bugia bianca su Dybala: la verità. Per Milenkovic c’è un patto”

Cosa c’è dietro le parole di Beppe Marotta e Simone Inzaghi sul mercato dell’Inter. Ne ha parlato così Alfredo Pedullà

Alessandro Cosattini

Cosa c’è dietro le parole di Beppe Marotta e Simone Inzaghi sul mercato dell’Inter. In diretta a Sportitalia, Alfredo Pedullà ha fatto così il punto su strategie e trattative dei nerazzurri: “Ora l’Inter si prende una pausa di riflessione di qualche giorno dopo esser stata protagonista assoluta del mercato nel mese di giugno. In attacco bisogna aspettare che esca qualcuno: Sanchez uscirà, Pinamonti anche, nonostante gli elogi di oggi di Inzaghi.

Per Milenkovic c’è un patto, come per Bremer, che è nato quando ha firmato il rinnovo con la Fiorentina. “Io rinnovo, ma l’anno prossimo se arrivano offerte, non chiedete la luna”, il messaggio è questo. Se l’Inter avesse la necessità di fare due difensori, la Fiorentina chiederebbe circa 15 milioni e non 30 per Milenkovic ecco.

Da Bremer a Dybala e Lautaro

Bremer per me non andrà via a 50 milioni. C’è un accordo, poi il Torino può chiedere quanto vuole, ma post rinnovo è stata decisa una cifra. Non mi risulta che nessuno ora voglia uscire 50 milioni. Lui ha dato la sua parola all’Inter e ha detto no a qualsiasi proposta. Lo stesso intermediario, Busardò, sta indirizzando entrambe le trattative: Skriniar al PSG e Bremer all’Inter.

Dybala? Non ho riscontri su Napoli e Marsiglia. Ecco mia chiave di lettura sulle parole di Marotta. Mi ha colpito che lui sia entrato direttamente sull’argomento, senza nessuna domanda, e si è raccomandato di non fare domande a Inzaghi. Io ripeto questo concetto: c’è un patto in corso tra Marotta e Dybala. “Io ti porto all’Inter, se hai altre proposte fammi sapere, voglio saperlo in tempo reale”, il concetto è questo. Quella di oggi è una bugia bianca. Anche su Higuain alla Juve disse lo stesso, per ora no, poi quattro giorni dopo pagò la clausola. Ai tempi di Eriksen gli chiesero se arrivasse e la risposta fu la stessa, dopo pochi giorni lo pagò quasi 20 milioni di euro. La partita è ancora aperta, se no è impossibile che Dybala abbia aspettato il 5 luglio per conoscere la nuova squadra. Lui vuole restare in Italia e per l’Inter è un’opportunità di mercato clamorosa. Vediamo nei prossimi 3/4 giorni cosa succede.

Lautaro Martinez? Lui vuole restare a tutti i costi, la coppia Lukaku-Lautaro è cemento armato, nessuno lo sposta”, le sue parole.