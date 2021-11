Inter, niente firma per Brozovic sul rinnovo: lo corteggiano due club esteri

Non c'è l'intesa tra il croato e l'Inter per il prolungamento del contratto, in scadenza al prossimo 30 giugno

Prima Lautaro Martinez, poi Nicolò Barella. Ma ancora non arriva l’accordo tra l’Inter e Marcelo Brozovic per il rinnovo di contratto. Non c’è l’intesa tra le parti e due club su tutti in Europa stanno pensando al regista nerazzurro, come sottolineato oggi da Calciomercato.com: “continua a slittare la firma di Marcelo Brozovic per il rinnovo del contratto con l'Inter. Notizia che accende l'interesse dei club esteri, con Psg e Bayern Monanco che lo stanno corteggiando per la prossima stagione”, si legge.