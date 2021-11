Sky – Inter, Brozovic e non solo: il ‘calendario’ dei rinnovi. E Perisic e Vecino…

In casa Inter si continua a lavorare sui rinnovi di contratto di alcuni giocatori

Dopo Lautaro è in arrivo anche il rinnovo con adeguamento per Nicolò Barella. Il centrocampista domani metterà la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 30 giugno 2026. Diversa la situazione di Marcelo Brozovic il cui contratto va in scadenza nel 2022. Secondo quanto riporta Sky Sport, le parti ancora non si sono trovate e non manca tanto perché da gennaio in poi il croato può accordarsi con un altro club per giugno.

"Per Brozovic in questo momento non è una priorità andare a sedersi al tavolo e firmare. Questo fa capire che sarà un po' complicato arrivare a questo rinnovo, ce la possono fare perché il tempo c'è, ma non è così facile. Per chiudere ci sarà Dimarco che ha una situazione da sistemare in tutta tranquillità e più in là Skriniar e De Vrij. Nel nuovo anno ci si riaggiornerà con Perisic e Vecino, entrambi con contratto in scadenza nel 2022 e si vedrà se vogliono continuare a vicenda, sia il club che i giocatori".