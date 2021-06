Lukaku: “Un giorno tornerei volentieri all’Anderlecht”. E svela il motivo

Ora si vede all'Inter, ma in futuro... le parole dell'attaccante nerazzurro direttamente dal ritiro in Belgio

Tornare all'Anderlecht o non tornare? È questa la domanda posta a Romelu Lukaku nelle scorse ore in Belgio, prima dell’inizio degli Europei. Questa la risposta dell’attaccante belga a Hln.be: “Penso che un giorno tornerei volentieri all'Anderlecht, così si chiuderebbe un cerchio", ha dichiarato. Non è la prima volta che Lukaku parla di un suo possibile ritorno in Belgio a fine carriera. Ora, però, Big Rom è concentrato solo sulla sua Inter.