Lukaku: “Chelsea o Inter? Inter, perché ho vinto a Milano: era sogno. Tra me e Ibra…”

Scegliere tra due soluzioni: l'attaccante nerazzurro ha accettato di partecipare ad un gioco che lo ha messo di fronte ai suoi dilemmi. Ma sull'Inter zero dubbi

Poi è arrivato il momento di scegliere tra Inter e Chelsea e questa è stata la risposta di Big Rom data con un sorriso di chi ha pochi dubbi: «L'Inter. Ho vinto con il club nerazzurro ed era una cosa che sognavo da bambino. In un posto ho avuto successo e nell'altro è stato un fallimento». Lo ha detto ridendo di sé l'attaccante nerazzurro. Prendendo con ironia quanto non è riuscito a fare con il club londinese in passato e dimostrando grande felicità per lo scudetto vinto con la maglia interista.