Inter, rispunta Caicedo per l’attacco: lo vuole Ausilio, quando può arrivare

Il nome dell'attaccante di nuovo accostato ai nerazzurri: ha già lavorato con Inzaghi alla Lazio e piace alla dirigenza

Rispunta il nome di Felipe Caicedo in ottica Inter. Già con Antonio Conte l’attaccante della Lazio era stato accostato ai nerazzurri e ora torna d’attualità l’ipotesi per rinforzare il reparto avanzato di Simone Inzaghi. L’ex allenatore biancoceleste lo ritroverebbe volentieri ad Appiano Gentile, ma non è l’unico a gradire la pista Caicedo.