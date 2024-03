Quella in arrivo potrebbe essere un'estate molto calda sul mercato per l'Inter. Il club vuole mantenere l'ossatura che sta dominando il campionato ma, per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, servono entrate dalle cessioni. E, in questo senso, potrebbero essere molto utili alcuni giocatori che attualmente non giocano in nerazzurro ma che potrebbero portare soldi importanti in cassa. Ecco tutti i nomi: