In Uk – Hakimi? Il Chelsea non dà conferme su offerta. Christensen-Inter? In realtà…

Rimbalzano tra Italia e Inghilterra voci che parlano dell'interesse dei londinesi per il giocatore nerazzurro ma non arrivano conferme dirette

Anche il Telegraph ha parlato quest'oggi dell'interesse del Chelsea per Hakimi. Il quotidiano inglese scrive che il club londinese non ha né confermato né smentito un'offerta ufficiale all'Inter, ma il club nerazzurro spera in sostanza nell'asta per far salire le offerte per il marocchino.