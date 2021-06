Sky – Hakimi, nessun sorpasso del Chelsea sul PSG ma basi diverse. L’Inter nel pacchetto…

Il canale satellitare ha parlato del marocchino che piace sia ai francesi che al club di Abramovich che può inserire nell'affare delle contropartite

Nessun sorpasso del Chelsea nei confronti del PSG. L'unica offerta arrivata all'Inter per Hakimi è quella da 60 mln di euro, che non bastano, arrivata dal club parigino. Il club di Abramovich ha manifestato interesse per il giocatore e se si pensa a pedine da inserire dentro alla trattativa due sono i nomi che sono subito saltati all'occhio. Quello di Christensen , difensore centrale, e quello di Emerson Palmieri , che gioca a sinistra.

"Il dialogo con il club inglese per l'Inter potrebbe essere più proficuo rispetto a quello con il PSG che dal momento in cui si è sentito dire di no rispetto all'offerta dei 60 mln, non ha rilanciato. Il club londinese può offrire basi diverse, una valutazione più alta, con meno cash ma la proposta di uno scambio tecnico. Il Chelsea può mettere un giocatore sul piatto che comunque i nerazzurri avrebbero dovuto prendere. Nelle strategie dell'Inter resta un giocatore importante Emerson Palmieri e Christensen è un difensore che hanno seguito i dirigenti interisti già in passato. Il suo eventuale arrivo potrebbe poi portare alla cessione di un altro difensore, non necessariamente Skriniar, Bastoni o de Vrij. Perché c'è anche la Champions e di titolari ne servono di più", ha spiegato Marchetti a Skysport. Non c'è comunque solo Hakimi tra i giocatori dell'Inter appetibili sul mercato. Quindi nessuno dei calciatori nerazzurri verrà ceduto al ribasso. Il club ha necessità economiche, deve fare un guadagno e non una plusvalenza, ma non è disposta a regalare i suoi big, specificano a Sky.