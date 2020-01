Inter, il prossimo sarà un colpo pazzesco: profumo di sorpasso su Real, Barcellona e Juve

Se la trattativa per l’arrivo di Eriksen procede verso una conclusione positiva, l’Inter guarda anche al futuro, pronta a mettere a segno un gran colpo in prospettiva. Vi abbiamo parlato della possibilità Tahit Chong, talento olandese in scadenza di contratto con il Manchester United. Ebbene, secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri sarebbero in piena corsa con altri grandi club europei:

“Tahith è un diamante grezzo, un 1999 dotato di grande classe che ha incredibili margini di crescita. Metterlo sotto contratto a parametro zero vuol dire piazzare un colpo pazzesco e al tempo stesso investire sul futuro a lungo termine. L’Inter lo segue da un po’ e ha preso contratto con lo Stellar Group che ne cura gli interessi: Mohamed Sinouh è stato almeno due volte in viale della Liberazione per parlare del contratto del ragazzo. La base è superiore a 2 milioni netti a stagione (che per un diciannovenne sono tanti…) più ricche commissioni (ma ricche…). Su Chong aveva chiesto informazioni pure la Juventus, ma adesso il club bianconero pare non essere più interessato. Strada in discesa per l’Inter? Neppure per sogno perché, se è vero che il ragazzo ha ormai deciso di lasciare lo United a giugno, tante squadre importanti si sono messe sulle sue tracce e le parole di un altro rappresentante dello Stellar Group («Il prossimo club di Chong deve avere un progetto per lui e farlo crescere ulteriormente in un buon ambiente. Solskjaer? Pensa a sé e io penso al mio assistito. Siamo arrivati a un punto in cui non può più proseguire allo United» ha detto Erkan Alkan a Voetbal International) sono destinate ad aumentare l’interesse. E’ stato proposto a tutte le società top inglesi e pure a Real e Barcellona“.

(Fonte: Corriere dello Sport)