Sky – Inter, nuovi contatti per Taremi: le cifre col Porto. C’è pure il Tottenham

L'Inter continua a sfogliare la margherita in cerca di un attaccante che, per dirla alla Piero Ausilio, "faccia gol"

L'Inter continua a sfogliare la margherita in cerca di un attaccante che, per dirla alla Piero Ausilio, "faccia gol". E, nelle ultime ore, emergono delle novità su Taremi.

Come riferisce Gianluca Di Marzio, infatti, in queste ore ci sarebbero stati ulteriori contatti tra i nerazzurri e il Porto. Da questi colloqui, è emerso che il club portoghese non intende scendere sotto i 30 milioni di euro per il calciatore classe 1991, una risposta data anche al Tottenham, altra pretendente all'iraniano.